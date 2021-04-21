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الأربعاء، 21-04-2021 10:04 م

عبر مبادرة "كوفاكس"

مبادرة فرنسية للتبرع بلقاحات كورونا للدول الأكثر فقرا

نتا
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال مسؤول فرنسي إن بلاده ستصبح أول عضو بالاتحاد الأوروبي ترسل بعضا من إمداداتها الخاصة من لقاح كورونا إلى الدول النامية عبر مبادرة "كوفاكس" الأممية على أمل أن تتبعها دول أخرى.

وقال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "فرنسا ستدشن الآلية الأوروبية لتشارك اللقاح مع كوفاكس"، مضيفا: "يحدونا أمل كبير في أن تلتزم دول أخرى بمشاركة اللقاح مع كوفاكس".

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وتمثل الدفعة الأولى التي أعلنت فرنسا التبرع بها هذا الشهر 100 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".


وتهدف مبادرة "كوفاكس" إلى توفير مليوني جرعة للدول منخفضة الدخل بحلول نهاية 2021 وتلقى مليارات الدولارات من الدعم لكن دون التبرع بجرعة لقاح واحدة.


وفي مارس الماضي، قال مشروع "كوفاكس" إنه يستهدف تقديم 237 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى 142 دولة بحلول نهاية مايو كما قام بشحن أولى الجرعات من لقاح "فايزر".

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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