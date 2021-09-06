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الإثنين، 06-09-2021 04:43 ص

متحورات كورونا على طاولة وزراء صحة العشرين

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الوكيل الإخباري - يبحث وزراء الصحة في دول مجموعة العشرين، على مدى يومين في روما، الخطوات المستقبلية في الجهود العالمية لاحتواء جائحة كورونا، ومواجهة السلالات المتحورة، فيما أعلن كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون الصحية، أنتوني فاوتشي، أنه سيتم تقديم ثلاث جرعات من لقاحات كورونا للحماية المطلوبة للإنسان من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

وفيما يتواصل الوباء في الانتشار في مختلف مناطق العالم، يركز اجتماع مجموعة العشرين الذي تستضيفه إيطاليا، ويستمر يومين، انطلاقاً من أمس، الأحد، على المعركة العالمية الجارية ضد كورونا، إضافة إلى استراتيجيات التعامل المستقبلي مع الأوبئة.

وسيبحث الوزراء أيضاً طرق تحسين كيفية تبادل المعرفة العلمية، وكيف يمكن أن يكون الحصول على اللقاح أكثر عدلاً.

وقال منظمو الاجتماع في إيطاليا إن الهدف هو «رسالة قوية من التعاون والتضامن والعدالة، بإيمان راسخ، بأنه لا ينبغي التخلي عن أي شخص». ويعتبر هذا الاجتماع واحداً من الاجتماعات الوزارية التي عقدت مؤخراً، ضمن مجموعة العشرين قبل اجتماع قادة دول المجموعة نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في روما.
وقبيل انعقاد الاجتماعات الرئيسية، استضاف وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، بالفعل، أمس الأول السبت، خبراء لإجراء محادثات حول الصحة النفسية.
وقال «لا صحة وعافية من دون صحة نفسية سليمة»، مضيفاً أنه «خلال الأشهر الصعبة للجائحة، أصبح هذا الأمر أكثر أهمية».
220 مليون إصابة
يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات مجمّعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 220.3 مليون، حتى صباح أمس الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5.42 مليار جرعة. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 220 مليوناً و289 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و561 ألف حالة. وأوضحت البيانات المجمّعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و428 مليون جرعة.
في سياق متصل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، امس الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و5.641 بعد تسجيل 10.453 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى تسجيل 21 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 92.346
«الثالثة» ضرورية
من جانب آخر، كشف الطبيب أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أن ثلاث جرعات من لقاحات كورونا ستقدم الحماية المطلوبة للإنسان من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، بعدما رجح في وقت سابق أن يصبح نظام «3 جرعات من لقاح كورونا» هو الأفضل لتوفير حماية «متينة ودائمة» من فيروس «كوفيد – 19».
وكان فاوتشي حذر من الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح، ولكن التحذير كان يتعلق بالحصول على جرعة ثالثة في وقت زمني قصير، إذ دعا حينها إلى إعطاء فرصة للجسم للتكيف مع الجرعتين الأولى والثانية اللتين حصل عليهما الإنسان، ومن ثم إعطاؤه جرعة ثالثة.

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