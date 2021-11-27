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السبت، 27-11-2021 08:10 ص

متحور أوميكرون ينسف مخططا لمنظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية


الوكيل الإخباري - أرجأت منظمة التجارة العالمية، الجمعة، في اللحظة الأخيرة، أول مؤتمر وزاري لها منذ أربع سنوات، بسبب ظهور المتحور "أوميكرون" المثير للقلق، ما يحبط الآمال بإعادة إطلاق أعمال المنظمة.

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وبعد اجتماع طارئ الجمعة، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164، على تأجيل المؤتمر الوزاري الثاني عشر "إلى أجل غير مسمى" في أعقاب انتشار المتحور "أوميكرون" الذي دفع حكومات كثيرة إلى فرض قيود مشددة على السفر، ما سيمنع العديد من الوزراء من التوجه إلى جنيف"، وفق ما قالت المنظمة.
وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا: "هذا لا يعني أن المفاوضات يجب أن تتوقف. على العكس من ذلك". 


وقالت أنابيل غونزاليس، نائبة مديرة منظمة التجارة، على تويتر إن الاجتماع الوزاري "أرجئ وجميع الأعضاء أيّدوا القرار"، مؤكّدة بذلك تصريحات أدلى بها في وقت سابق مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.


وأضافت غونزاليس "كان هذا القرار الصحيح".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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