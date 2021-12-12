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الأحد، 12-12-2021 04:45 م

متحور دلتا الأكثر انتشارا في موسكو

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الوكيل الإخباري-أفادت ماريانا ليسينكوف، كبيرة الأطباء بمستشفى رقم 52 في موسكو، أن المتحورين "دلتا" و"أوهان" يعدان الأكثر انتشارا في العاصمة الروسية.

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وقالت ليسينكو في حديثها لبرنامج "أخبار الأسبوع" في قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد: "إننا لم نواجه متحور "أوميكرون" بعد. يعد المتحور "دلتا" الأكثر انتشار حاليا. كما يوجد هناك - مهما كان هذا غريبا - عدد كبير من المرضى المصابين بالمتحور "أوهان".


وأضافت: "لا تخيفنا سلالة "أوميكرون" بأي شيء جدي، ونأمل بأن تكون هذه السلالة أكثر ودية بالنسبة للبشر من المتحور "دلتا".

روسيا اليوم

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