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الجمعة، 30-07-2021 03:27 م

متحور دلتا يسيطر على لبنان بنسبة 100%

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن مسؤول الاحصاءات في لجنة متابعة فيروس كورونا في لبنان نبيل رزق الله ، أن متحور "دلتا" شديد العدوى "بات يشكل 100% من الإصابات بكورونا في لبنان".

وأوضح رزق الله أن "السبب الأساسي وراء ارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة، يعود لاستهتار الناس في السبل الوقائية، وسرعة انتشار دلتا".

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وعما إذا سيقفل البلد من جديد، كشف رزق الله أن "الإجراءات ستتخذ على الارض، لأن الاقتصاد لا يحتمل إغلاق البلد"، مشددا على "وعي الأشخاص وأهمية تلقي اللقاح".


وأعلن أن "لجنة كورونا تحضر لماراثون تطعيم، لكل العاملين على تماس مع الزبائن"، موضحا أن "التنفيذ سيتم من قبل المؤسسات، والرقابة ستتم من قبل الجهات المعنية من وزراة سياحة ووزارة داخلية".

وقال رزق الله إن "اللقاح يخفف من احتمال التقاط العدوى، كما أنه يجنب المتلقي خطر الوفاة ودخول المستشفى بنسبة كبيرة".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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