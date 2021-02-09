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الثلاثاء، 09-02-2021 04:17 م

توزيع اللقاح يتعرض للتأخير

مجلة بريطانية توضح سبب اهتمام ألمانيا بلقاح سبوتنيك V

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أرجعت مجلة "The Spectator" البريطانية  استعداد السلطات الألمانية لبحث استخدام اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V"  كورونا إلى أزمة توريد اللقاحات من الشركات المصنعة الأخرى.

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وكانت ألمانيا أعربت مرارا عن استعدادها من حيث المبدأ لاستخدام اللقاحات المنتجة خارج الاتحاد الأوروبي، ولا سيما العقار الروسي "سبوتنيك V".

وأوضحت المجلة أن توزيع اللقاح الذي طورته شركتي فايزر وبيونتيك، وكذلك اللقاح من شركة موديرنا، في الاتحاد الأوروبي يتعرض للتأخير، فيما ينظر للقاح أسترازينيكا في ألمانيا بتشكك، حيث سمحت الهيئة  المنظمة في البلاد بالتطعيم به فقط للمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما، يضاف إلى ذلك أن علماء من جنوب إفريقيا يرون أن هذا اللقاح (أسترازينيكا) أظهر فعالية منخفضة ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في هذا البلد.

 

 وحددت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ووزير الصحة، ينس سبان، شرطا أساسيا يتمثل في ضرورة أن يكون اللقاح الروسي معتمدا من وكالة الأدوية الأوروبية.


الجدير بالذكر أن مجلة "لانسيت" الطبية المرموقة كانت قد نشرت يوم 2 فبراير نتائج المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح "سبوتنيك V"، الروسي، حيث أكدت البيانات أن هذا اللقاح واحد من الأكثر أمانا وفعالية في العالم.
 وتقدمت روسيا بالفعل بطلب لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في منظمة الصحة العالمية.


وصرّح المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في 5 فبراير بأن وكالة الأدوية الأوروبية ستكون قادرة على التصديق على "سبوتنيك V"، وذلك لأن فعاليته العالية قد تأكدت بالفعل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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