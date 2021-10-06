الأربعاء 06-10-2021
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الأربعاء، 06-10-2021 06:17 م

مجلس الأمن الروسي يتحدث عن تكتيكات جديدة بشأن كورونا

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الوكيل الاخباري- ذكر مجلس الأمن الروسي أن مجموعات من الإرهابيين في بعض الدول حاولت استغلال أشخاص مصابين بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" لنشر المرض بين السكان المدنيين.

وأكد نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، في حديث لصحيفة "روسييسكايا غازيتا" نشر اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول هذا الموضوع، أن إرهابيين يحاولون استخدام فيروس كورونا كأسلحة لديهم.

وقال كوكوف: "تم في الحقيقة رصد محاولات لاستغلال أشخاص مصابين بفيروس كورونا لإصابة السكان المدنيين".

وأوضح كوكوف أن "مثل هذه الأعمال تم كشفها على سبيل المثال من قبل المخابرات الهندية، كما اعتقل في تونس متطرفون  تسللوا بصورة غير شرعية إلى ثكنات لعسكريي قوات الأمن بهدف إصابة كوادرها بالمرض".

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المصدر: روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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