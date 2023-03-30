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الخميس، 30-03-2023 01:16 م

مجلس الشيوخ الأمريكي ينهي حالة الطوارئ المرتبطة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا ينهي حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل ثلاث سنوات في بداية جائحة فيروس كورونا.

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ووافق مجلس الشيوخ على القرار بموجب قانون مراجعة الكونغرس، الذي يسمح له بإلغاء قواعد الوكالات الفيدرالية من خلال تصويت الأغلبية البسيطة، بأغلبية 68 صوتا مقابل 23.


وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن في وقت سابق عن خطط لإنهاء حالة الطوارئ في مايو. لكن ورد أن مسؤولا في البيت الأبيض قال إنه في حين أن الرئيس لا يوافق على الإجراء، إذا تعلق الأمر بمكتبه، "فسوف يوقع عليه، وستواصل الإدارة العمل مع الوكالات لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية".


وتم الإعلان في بادئ الأمر عن حالة الطوارئ الصحية العامة، في يناير 2020، لدى بدء جائحة كورونا، وتم تجديدها كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين. لكن الحكومة بدأت، في أغسطس الماضي، في الإشارة إلى أنها تخطط للسماح بانتهاء صلاحيتها، في يناير الماضي.


ووعدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بإعطاء الولايات إشعارا قبل 60 يوما من السماح بانتهاء حالة الطوارئ إذا لم تكن تخطط لتجديدها مرة أخرى في يناير. وقال المسؤول الثاني إن الوزارة لم تقدم مثل هذا الإخطار.

 

روسيا اليوم 

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