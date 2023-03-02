مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لرفع السرية عن أصل فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع مشروع قانون، اليوم الخميس، يطالب الحكومة برفع السرية عن جميع المعلومات الاستخبارية حول أصل فيروس كورونا.

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وقال السناتور الجمهوري جوش هاولي، وهو أحد المتقدمين بهذا المشروع: "اليوم، وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون يطالب برفع السرية عن جميع المعلومات الاستخبارية الحكومية حول أصل فيروس كورونا. الناس بحاجة إلى معرفة الحقيقة!".



في وقت سابق، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، إن المكتب يعتبر الفرضية الأكثر ترجيحا أن أصل فيروس كورونا هو مختبر، وأنه من المرجح أن يكون مصدر الوباء حادثة معملية محتملة في ووهان.



وقبل ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن مسؤولين أمريكيين خلصوا إلى أن فيروس كورونا تسرب من مختبر.



وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر سنة 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي مرض التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان بوسط البلاد.



وفي بداية يناير 2020، أعلن رسميا في الصين أن نوعا جديدا من فيروس كورونا هو سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي مجهول المنشأ، وفي 11 مارس 2020 ، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن انتشار فيروس كورونا الجديد ذو طبيعة وبائية.



وقد نفت السلطات الصينية في أكثر من مناسبة الاتهامات الأمركية، وأكدت أن واشنطن تسعى لتسييس هذه المسألة.



وقالت وزارة الخارجية الصينينة إن إقحام جهاز المخابرات الأمريكي، في الإشكالات العلمية، كمسألة تفشي فيروس كورونا، يعتبر تسيسا متعمدا للقضية.



روسيا اليوم