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الجمعة، 17-12-2021 11:48 ص

مجموعة السبع: أوميكرون أكبر خطر صحّي راهن في العالم

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الوكيل الإخباري - حذّر وزراء الصحّة في دول مجموعة السبع من أنّ متحور أوميكرون هو أكبر خطر راهن على الصحّة العامّة في العالم. 

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وقال وزراء صحة كلّ من بريطانيا والولايات المتّحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان صدر في أعقاب آخر اجتماع يعقدونه في ظلّ الرئاسة البريطانية للمجموعة، إنّهم "قلقون للغاية إزاء ازدياد أعداد الإصابات" بالمتحور الجديد.


وأضاف البيان، إنّ التصدّي لهذا التهديد يتطلّب تعاوناً وثيقاً أكثر من أي وقت مضى وكذلك مراقبة البيانات وتبادلها، مجددين التزامهم بمكافحة الجائحة الحالية وبناء الدفاعات من أجل المستقبل.


بترا


 




 

 


 

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