مجموعة السبع توافق على تكثيف إنتاجها من لقاحات كورونا

الوكيل الاخباري- قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الأحد، إن مجموعة الدول السبع وافقت على تكثيف إنتاجها من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتسليمها في أنحاء العالم.



وأضاف ميشيل، الذي يرأس اجتماعات قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، في رسالة مصورة على تويتر: ”الأولوية هي ضمان قدرتنا على تلبية الطلب على اللقاحات، وهنا يتولى الاتحاد الأوروبي زمام القيادة. وانضم لنا الآن شركاء لتسريع إنتاج اللقاحات وتوزيعها في أنحاء العالم“.

اضافة اعلان



وذكرت مسودة بيان مجموعة السبع، التي صدرت الأحد، أن ”مجموعة من الدول ستقدم مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19، خلال العام المقبل.



وستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى؛ من أجل زيادة المساهمة على مدى الأشهر المقبلة“.

المصدر: إرم