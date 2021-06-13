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الأحد، 13-06-2021 05:00 م

مجموعة السبع توافق على تكثيف إنتاجها من لقاحات كورونا

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الوكيل الاخباري- قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الأحد، إن مجموعة الدول السبع وافقت على تكثيف إنتاجها من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وتسليمها في أنحاء العالم.

وأضاف ميشيل، الذي يرأس اجتماعات قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، في رسالة مصورة على تويتر: ”الأولوية هي ضمان قدرتنا على تلبية الطلب على اللقاحات، وهنا يتولى الاتحاد الأوروبي زمام القيادة. وانضم لنا الآن شركاء لتسريع إنتاج اللقاحات وتوزيعها في أنحاء العالم“.

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وذكرت مسودة بيان مجموعة السبع، التي صدرت الأحد، أن ”مجموعة من الدول ستقدم مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19، خلال العام المقبل.

وستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى؛ من أجل زيادة المساهمة على مدى الأشهر المقبلة“.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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