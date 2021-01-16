محافظة يوضح حول امكانية تحديد موعد انتهاء فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - اكد الدكتور عزمي محافظة أستاذ علم المناعة والفيروسات في الجامعة الأردنية إنه لا يمكن لأحد التنبؤ بوقت انتهاء عمر فيروس كورونا واختفائه في ظل استمرار انتشاره عالمياً وتسجيل أرقام غير مسبوقة.

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وأضاف محافظة أن آلاف الطفرات حدثت في الفيروس وأن الطفرات العديدة التي تم الحديث عنها كانت موجودة منذ فترة أشهر ولم تعمل على إخفاء الفيروس بل أن بعضها زاد من انتشاره، فالعدوى بالفيروس ما زالت موجودة ومستمرة في كل دول العالم.



وأكّد أن الطريقة الوحيدة لانتهاء الجائحة ووقف العدوى هي عبر التطعيم باللقاحات .



