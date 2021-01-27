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الأربعاء، 27-01-2021 10:32 ص

محافظ موسكو: تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأربعاء، عن تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا .

وكتب سوبيانين في مدونته "لم يعد شرطا إلزاميا نقل ما لا يقل عن 30 في المئة من الموظفين إلى العمل عن بعد... وتترك إعادة العمال إلى المكاتب أو الاحتفاظ بنظام "العمل عن بُعد" لقرار رؤساء المؤسسات".

وأشار سوبيانين إلى "التزام أرباب العمل الذين يمارسون أنشطتهم في مدينة موسكو... بالانتقال إلى نظام العمل عن بعد لجميع الموظفين الذين تفوق أعمارهم عن 65 عاما، وكذلك المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة، التي يتم تحديد قائمتهم من قبل وزارة الصحة في مدينة موسكو، باستثناء المواطنين الذين يعد وجودهم في مكان العمل أمرا بالغ الأهمية لسير عمل المنظمات ورجال الأعمال الأفراد".

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وبدأت روسيا في يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشهدت الأسابيع الأخيرة تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشيي فيروس كورونا.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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