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الأحد، 03-04-2022 10:34 ص

محتال ألماني يتطعم 87 مرة ضد فيروس كورونا

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 الوكيل الاخباري- تلقى محتال من ولاية ساكسونيا الألمانية اللقاح ضد فيروس كورونا 87 مرة.

وحسب موقع "t-online" الإخباري فقد تردد الرجل منذ يوليو 2021 إلى مراكز التلقيح المختلفة عدة مرات ليتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا .

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ولاحظ رجال الأمن الرجل الذي يبلغ 61 عاما في مركز تطعيم في مدينة درسدن بولاية ساكسونيا، حيث تلقى اللقاح عدة مرات متتالية، وقام الصليب الأحمر الألماني بتنبيه مراكز التطعيم الأخرى بشأن المحتال المزعوم.

وقبض رجال الأمن على الرجل في مركز تطعيم في مدينة إلينبورج التابعة لولاية ساكسونيا بعد أن تعرف الضباط على المحتال. ويُرجح أن العديد من التطعيمات التي حصل عليها كانت مرتبطة ببيع شهادات اللقاح لمعارضين للتطعيم.

ووفقا لموقع "t-online"، فقد كان الرجل البالغ من العمر 61 عاما يأتي كل مرة إلى كل عملية التطعيم بوثائق جديدة. وفتحت الشرطة الآن تحقيقا في الأمر.

 

روسيا اليوم

 

 

 

 

 




 

 


 

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