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الأحد، 13-02-2022 11:43 ص

مخاوف من تأثير الكمامات على التطوّر التواصلي لدى الأطفال

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الوكيل الاخباري- أُثيرت بشكل مفاجئ وبعد مرور عامين على انتشار وباء كورونا مخاوف بشأن تأثير الكمامات على عمليات تطوّر اللغة والتواصل العاطفي والاجتماعي لدى الأطفال.

وتضاعفت خلال الأسابيع الماضية الدعوات في الولايات المتحدة لوقف فرض وضع الكمامات في المدارس، ومن بينها دعوات أطلقتها جهات صحية.

وأظهرت دراسات علمية أن للكمامات تأثيراً على قدرة الأطفال على التعرّف على الوجوه وإدراك العواطف.

وكما يحصل مع البالغين، يمكن أن تعيق الكمامات عملية التواصل اللفظي لدى الأطفال، لكن الخبراء يختلفون بشأن الآثار الطويلة الأمد للكمامات على عملية نمو الأطفال.

تضرر عملية تعلّم اللغة
ويتعلق الهاجس الأول بعملية تعلّم اللغة التي تتم في سنوات الطفل الأولى، إذ يتعلّم الأطفال التكلّم من خلال التفاعلات الاجتماعية، وينظرون تحديداً إلى أفواه البالغين لتحليل المقاطع الصوتية المختلفة.

لكنّ هذه الطريقة ليست مُتاحة حالياً، ما يطرح فرضية الضرر الذي تتعرّض له عملية تعلّم اللغة نتيجة الكمامات.

وفي هذا السياق قالت ديان بول من "الجمعية الأميركية للمتخصصين في معالجة النطق" لوكالة "فرانس برس": "صحيح أن عملية تعلّم الكلام تستلزم النظر إلى الوجوه، لكنّ الأمر لا يقتصر على ذلك فقط".

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