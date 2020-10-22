الخميس 22-10-2020
الوكيل الاخباري

المغرب: تسجيل 53 وفاة و 4151 إصابة جديدة بكورونا

تركيا تسجل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الدفاع المدني يسيطر على حريق في جامعة العلوم والتكنولوجيا

عجلون:مخالفة 4 منشآت غير ملتزمة بأوامر الدفاع

اغلاق محكمة الامانة يوم السبت المقبل لغايات التعقيم

إيطاليا تسجل 136 وفاة و 16079 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر: 8 وفيات و266 إصابة جديدة بكورونا

الفرّاية: ساعات الحظر الشامل قد تشهد تغييراً

البنك المركزي: الأردنيون يدفعون 43% من الدخل الشهري لتسديد الديون

تخريج دورة مكافحة الإرهاب التأسيسية بمركز الملك عبدالله الثاني




الخميس، 22-10-2020 08:21 م

مدة إغلاق الحضانة المُكتشف بها إصابة بالفيروس يوم واحد

10202021142142785366131


الوكيل الاخباري - أعلن وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، الخميس، تقليص مدة إغلاق الحضانة الذي يُكتشف فيها إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى يوم واحد، بعد أن كانت تمتد إلى 17 يوما.
اضافة اعلان

وقال المفلح لبرنامج صوت المملكة، إن "تعديلات طفيفة على البروتوكول الصحي الخاص بالحضانات، منها يوم واحد للإغلاق والتعقيم. فترة الاغلاق كانت 17 يوما على ضوء البروتوكول يوم واحد، وعدم عودة أي شخص ظهر عليه الإصابة إلا بعد إجراء الفحوص اللازمة".

وأشار المفلح إلى "ضرورة وجود مكان عزل للموظف أو الطفل لحين حضور الأهل"، إضافة إلى "تشديد بشكل حرفي على لبس الكمامة وأدوات السلامة العامة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا

المغرب: تسجيل 53 وفاة و 4151 إصابة جديدة بكورونا

المكسيك-تسجل-ارتفاعا-قياسيا-في-الحصيلة-اليومية-لإصابات-كورونا-

تركيا تسجل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عيبنات-كورونا-780x470

إيطاليا تسجل 136 وفاة و 16079 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-في-قطر

الجزائر: 8 وفيات و266 إصابة جديدة بكورونا

10202015102310772963917

وزير الاعلام يوجه رسالة من القلب للأردنيين

10202021214723472610793

السعودية: 15 وفاة و401 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
istanbul-apartment-840x510

تركيا تسجل ارتفاعا جديدا لمؤشري الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

كورونا-3-1-780x405

كندا تتخطى حاجز 147 ألف إصابة بفيروس كورونا

3

الإمارات: وفاة و1083 إصابة جديدة بكورونا

9202022194249229555679

توصية بفتح المدارس بالاردن

999

لبنان: 13 وفاة و940 إصابة بكورونا

كورونا

إجراءات صارمة في اسكتلندا لمكافحة كورونا