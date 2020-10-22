مدة إغلاق الحضانة المُكتشف بها إصابة بالفيروس يوم واحد

الوكيل الاخباري -

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أعلن وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، الخميس، تقليص مدة إغلاق الحضانة الذي يُكتشف فيها إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى يوم واحد، بعد أن كانت تمتد إلى 17 يوما.وقال المفلح لبرنامج صوت المملكة، إن "تعديلات طفيفة على البروتوكول الصحي الخاص بالحضانات، منها يوم واحد للإغلاق والتعقيم. فترة الاغلاق كانت 17 يوما على ضوء البروتوكول يوم واحد، وعدم عودة أي شخص ظهر عليه الإصابة إلا بعد إجراء الفحوص اللازمة".وأشار المفلح إلى "ضرورة وجود مكان عزل للموظف أو الطفل لحين حضور الأهل"، إضافة إلى "تشديد بشكل حرفي على لبس الكمامة وأدوات السلامة العامة".