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الأربعاء، 23-12-2020 11:40 م

مدير الخدمات الطبية : يجب على الجميع اخذ لقاحات ضد فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنه انه في المسار الطويل بمتابعة جائحة كورونا أصبح هناك كم من المعلومات، بعضها أخذ درجة عالية من الثبات مثل أنه من غير المحتمل انخفاض فعالية الأدوية المستخدمة لعلاج COVID-19، كديكساميثازون وبعضها تارجح كالريمديسيفير في حين لا زال بعضها بحاجة للمزيد من الدراسة، كتأثيرات المتغير الجديد على المنتجات الطبية التي تستخدم الأجسام المضادة أو الأجسام المضادة  (Monoclonal).

واضاف " لكن عندما يتعلق الأمر بفعالية اللقاحات، فقد بدأت تظهر معلومات أكثر دقة بأن التغيرات في (بروتين S ) للمتغير الجديد، من غير المرجح أن تقلل من التأثير الوقائي للقاحات الموجودة الان، فاللقاحات المتوفرة تستهدف (بروتين S ) ولا توجد معلومات حتى الان، تؤكد عكس ذلك " .

وقال الوهادنة " ولإعطاء البحث العلمي مصداقية أعلى يقوم العلماء بمنشأة الأبحاث في "بورتون داون" بالمملكة المتحدة، بزراعة الفيروس المتغير، كما سيقومون بفحص التفاعل ما بين اللقاحات والفيروس، وهذه الدراسات (بمجملها السريرية أو الوبائية) للإجابة على هذا السؤال ".  

وقال " لذا يجب على الجميع التطعيم بلقاحات COVID-19 حسب سياسات بلدانهم.

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حيث قام اتحاد COVID-19 Genomics UK / COG-UK) بتحديد وتتبع طرق انتقال متغير (501-Y ) فقلة من بلدان العالم تستخدم أساليب الطب الشرعي لتحديد المتغيرات الجديدة عند ظهورها ومن المحتمل أن يكون هناك العديد من المتغيرات في جميع أنحاء العالم.

واضاف " اما بالنسبة لجدلية حظر السفر فإننا جميعا نعلم فائدة الحد منه والاختلاط الاجتماعي لإيقاف الانتشار في حال عدم توفر المعلومات الكافية مع الاخذ بعين الاعتبار أن حظر السفر لدول أخرى لا نقاش فيه، إذ كان صحيحا أم خاطئا ولكن المهم هل هو قريب أم بعيد " .

وقال " ان تجارب الحظر في بداية الجائحة، والتي كانت أسرع وأشد صرامة كان لها الأثر الإيجابي في السيطرة على الوباء، لكن بهذه الحالة يجب أن تكون الغاية من الحظر محدودة؛ لحين توفر معلومات مؤكدة عن سرعة انتشاره وخطورته، والاعمار التي يصيبها وفيما إذا كان الفحص المعتاد يستطيع اكتشافها، مما يسهل على الحكومات استخدام  أساليب أكثر نجاعة وأقل تأثيرا على الاقتصاد.

واضاف " ان القلق حيال ظهور نوع جديد ومتميز من (SARS-CoV- 2 ) مبرر ، لكن من المهم الإشارة إلى أنه لا زال الفيروس نفسه هو المسبب للمرض وبالآلية نفسها أيضًا، لكن التغييرات الجينية فيه تمكنه من الانتقال بشكل أكثر كفاءة، لذا فإن الرسائل الرئيسية لمنع انتقال العدوى هي نفسها - الحد من عدد التجمعات وحجمها، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، وغسل اليدين بشكل متكرر. 

واضاف " فعلينا أن نتعلم من دروس الماضي وأن ندرك أن التأخير والفشل في التصرف بشكل حاسم ، يضعف جهودنا في السيطرة على الوباء و يكون أقل فعالية ، وفي النهاية تكون الأرواح في خطر " .


وانهى " ان التصرف السليم و السرعة بالتنفيذ، التي اتبعتها بعض دول العالم ومنها المملكة كان له الدور الكبير في الحد من انتشار هذا الفيروس ومحاربته" .


 




 

 


 

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