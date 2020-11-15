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الأحد، 15-11-2020 09:18 م

مدير الشركة المصنعة للقاح كورونا يتوقع عودة الحياة لطبيعتها الشتاء المقبل

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الوكيل الاخباري – قال اوغور شاهين، مدير عام شركة بيونتيك الألمانية التي طورت مع شركة فايزر لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد، عن احتمال العودة الى الحياة الطبيعية بحلول الشتاء المقبل.
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وقال شاهين في مقابلة مع هيئة “بي بي سي” البريطانية اليوم الأحد، “إذا استمر كل شيء على ما يرام، فسنبدأ بتسليم اللقاح في نهاية هذا العام”، مشيرا الى أن “هدفنا هو تسليم أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح حتى نيسان المقبل، ما يتيح لنا البدء إحداث تأثير ضد فيروس كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من 3ر1 مليون شخص في العالم”.

وأضاف، “التأثير الأكبر سيكون حتى فصل الصيف، لأن معدل الإصابة بالفيروس سينخفض، لكن الأهم أن يكون لدينا معدل تلقيح كبير قبل خريف العام المقبل”. 

 




 

 


 

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