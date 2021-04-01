مدير مستشفى الاميرة بسمة: لا نقص في العلاجات

الوكيل الاخباري -

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اكد مدير مستشفى الاميرة بسمة التعليمي الدكتور محمد بني ياسين، أن العلاجات متوفرة في المستشفى والعيادات الخارجية بكميات تسد احتياجات المرضى بشكل عام.وقال بني ياسين لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الخميس، انه حصل نقص ببعض علاجات الأمراض النفسية نتيجة زيادة الطلب عليها جراء اغلاق عيادات المستشفيات العسكرية والمدنية المجاورة ما شكل عبئاً على عيادات الأمراض النفسية وبالتالي حدوث نقص طفيف في بعض العلاجات التي يصرفها الاطباء.وبين بأنه تم تأمين هذا النقص من خلال الاستعانة بأنواع محددة لعلاجات الأمراض النفسية خصوصاً بعض انواع الحقن، مشيراً إلى انه تم توجيه رئيس قسم الامراض النفسية في المستشفى بتأمين العلاجات والادوية والحقن في حال عدم توفرها من اي جهة كانت على حساب التأمين الصحي.