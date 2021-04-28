الأربعاء 28-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

%10.18 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

الصحة تنشر تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

السعودية تسمح بدخول حوالي 100 شاحنة أردنية عالقة على الحدود

الحنيفات تحديث خطة التعامل مع الحرائق

وزير الأوقاف يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أوقاف القدس

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى السحيم

تطورات هامة على قرارات حظر الجمعة والحظر الجزئي وصلاة التراويح

إتلاف دواجن مجهولة المنشأ في الزرقاء

مطالبة بتقليص ساعات الحظر إلى الساعة 12 ليلاً

الإعلان عن موعد عيد الفطر السعيد فلكيا

الأربعاء، 28-04-2021 02:44 م

مدير معهد مكافحة الأوبئة في روسيا: عمليات الإغلاق لا تعطي نتائج جيدة

ررر


الوكيل الإخباري - صرح مدير معهد مكافحة الأوبئة "ميكروب" في روسيا، فلاديمير كوتيريف، اليوم الأربعاء، أن عمليات الإغلاق تنطوي على أضرار اقتصادية جدية، وفي الوقت نفسه لا تعطي النتائج الجيدة المرجوة من وجهة نظر علم الأوبئة، وهذا يتضح من التجربة الدولية.

اضافة اعلان

وقال كوتيريف خلال المؤتمر الدولي عبر الإنترنت "كوفيد-19 ... علم الأوبئة والتشخيص والوقاية": "لقد تم تطبيق عمليات الإغلاق في فرنسا وإيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك.


وأضاف "ينطوي ذلك على أضرار اقتصادية جدية، ولا يدعم السكان الإغلاق، والأهم من ذلك، أن تطبيق عمليات الإغلاق لا يعطي الآثار الوبائية المستهدفة، من وجهة نظر علم الأوبئة".


وفي ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا في القارة الأوروبية، أعادت دولتان من أكبر اقتصادات أوروبا الإغلاق الوطني بدرجة ما.


وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرارا في شهر آذار/ مارس الماضي، أعلن فيه إغلاق المدارس في الثاني من نيسان/ أبريل بهدف مكافحة انتشار الوباء "الذي تسارعت وتيرة انتشاره بسبب المتحور البريطاني".


وأعلن ماكرون حينها عن فرض قيود على التنقل بين المناطق بالإضافة لتعميم حظر التجوال المفروض من الساعة السادسة صباحا لغاية السابعة مساءا على كامل الأراضي.


كما فرضت ألمانيا إغلاقا وطنيا "ناعما"، أو أقل قيودا.


وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الإجراءات، أقل شدة مما هي عليه في فرنسا، لكنها ستشمل إغلاق المطاعم، والحانات، وصالات الألعاب الرياضية، والمسارح.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6089511842360433701f8017

الأمير تشارلز يطلق نداء لإنقاذ الهند

F201220MA16-640x400-1-640x400

مزج اللقاحات.. استراتيجية جديدة لمكافحة أفضل لفيروس كورونا

س

المكسيك: سعداء بنتائج استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك V

1651666-978779624

سكان العالم تلقوا أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا

سبوتنيك

إيران تباشر قريبا بإنتاج لقاح سبوتنيك V الروسي

مصرر

مستشار السيسي يحذر المصريين من زيادة عدد إصابات كورونا

أخبار متعلقة
منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية تتفقد مراحل إنتاج سبوتنيك V في روسيا

607fe4ef4c59b732ab6ca6cc

روسيا تسجل نحو 8 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

607e999d4236042b343a9ffc

المتعافون من كورونا أكثر من المصابين في روسيا

607d41254c59b727fa74e542

روسيا تسجل استقرارا في الوضع الوبائي المتعلق بكورونا في الأسابيع الأخيرة

607d354f4c59b728b23f3d55

روسيا تبرم عقدا مع شركة صينية كبيرة لإنتاج لقاح 'سبوتنيك V'

روسيا

روسيا تنشر بياناتها اليومية عن إصابات كورونا الجديدة