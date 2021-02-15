الإثنين 15-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حقيقة تعطيل عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس

الملك يوجه بتنفيذ برنامج رفاق السلاح

الارصاد للوكيل : سماكة الثلوج ستعيق الحياة العامة في بعض المناطق

التربية للوكيل : فحوصات كورونا داخل المدارس والمطعوم للمعلمين غير متاح حالياً

قرارات حكومية حاسمة بعد تقييم الوضع الوبائي

احباط محاولة تسلل وتهريب عبر الحدود الشمالية للمملكة - صور

التنمية الاجتماعية : مديرياتنا جاهزة للمنخفض

إعلان قائمة طلبة إساءة الاختيار - رابط

أربعيني باكيا : ننام بالجوع ولا يوجد وسيلة للتدفئة

الإثنين، 15-02-2021 03:51 م

تعطي اللقاح لكل شخص فوق 18 عاما

مدينة أمريكية تتجاوز التوجيهات الصحية بشأن كورونا

download
توضيحية


الوكيل الإخباري - بدأت مدينة سنترال فولز بولاية رود آيلاند شرق الولايات المتحدة، بإعطاء لقاح كورونا لكل من هم فوق 18 عاما، رغم أن معظم دول العالم لا تزال تحصن المسنين وأفراد الطواقم الطبية فقط.

وتضم سنترال فولز البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، جالية كبيرة من المتحدرين من أمريكا اللاتينية بينهم الكثير من المهاجرين غير المسجلين رسميا، وتعد هذه المدينة من المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة وهي إحدى المناطق الأكثر تضررا بالوباء في رود آيلاند.

اضافة اعلان

وفيما أوصت سلطات الولاية بإعطاء اللقاح إلى المجموعات الأكثر عرضة للمرض مثل الطواقم الطبية والأشخاص الذين تفوق أعمارهم 75 عاما، إلا أن المدينة تعتمد قرارا خاصا بها يقوم على فتح مجال التلقيح أمام جميع البالغين.


وقالت رئيس بلدية المدينة ماريا ريفيرا خلال حملة تلقيح السبت "كل شخص يقيم أو يعمل هنا هو أولوية"، وأضافت "إذا لم نحل المشكلة من مصدرها، فسنستمر في نشر هذا المرض".


وانتشر الوباء بسرعة كبيرة في مدينة سنترال فولز المكتظة حيث تقيم عادة عدة عائلات في مسكن واحد.


وحين أصبحت اللقاحات متوفرة في ديسمبر، عرضت المدينة تلقيح من هم فوق 75 عاما ثم فوق 65 عاما قبل أن تخفض السن الى 50 وأخيرا إلى 18 وما فوق في الأسابيع الماضية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
polen-hat-wegen-der

فرنسا تدعو للتشاور مع ألمانيا لتجنب إغلاق الحدود بسبب كورونا

8640315f-f36d-462f-a295-0e5dba63ffb7_16x9_1200x676

صدمة من الصحة العالمية.. 13 سلالة لكورونا قبل أول ظهور!

59e6d552-bfa0-4f22-ac2f-06c551299d3c_16x9_1200x676

تحذيرات عالمية من بيع لقاحات كورونا المزيفة

thumbs_b_c_a02ce08968740cae7b3e163b335537eb

فلسطين .. 5 وفيات جديدة بكورونا

WhatsApp-Image-2021-01-21-at-10.04.44-AM

تحديد طرق رفع فعالية اللقاح بعد التطعيم ضد كورونا

2020_5_22_20_31_2_756

دراسة: ارتداء المصابين الكمامة الطبية يقلص شدة سريان كورونا

أخبار متعلقة
روسيا

روسيا تسجل 497 وفاة جديدة بكورونا

istock-1215697335

دراسة تحدد موعد عودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت قبل كورونا

بريطاني

بريطانيا: رصد 4 آلاف نوع من فيروس كورونا في العالم

مو

قائمة محدثة بالدول الأكثر تضررا من كورونا

كم

بريطانيا : نثقُ بأن لقاح أكسفورد مناسب لجميع الأعمار

بيل

غيتس يرد على اتهامه بضلوعه في ظهور كورونا