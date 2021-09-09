مراكز التطعيم ليوم الخميس

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن أسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الخميس.

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وتشمل مراكز التطعيم بجرعتي “فايزر”؛ لمطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها، ومطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق، وبدون موعد مسبق، ومطاعيم الجرعة الثانية (وبدون تحديد موعد) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10 تموز، ومطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية، من خلال الرابط:

https://bit.ly/3k2JWg0







أما مراكز التطعيم بلقاح “سينوفارم” للجرعتين من خلال الرابط: https://bit.ly/3y5p4d0، وتشمل من هم فوق سن 18، والمبرمجة مسبقا، والمتخلفين عنها وبدون موعد مسبق، إضافة إلى مراكز إعطاء “سينوفارم” للجرعة الثانية فقط عبر الرابط:

https://bit.ly/3y5p4d0

ونشرت مراكز مطعوم أسترازينيكا للجرعتين عبر الرابط:

https://bit.ly/2WNrIHn، منوهة أن الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 30 عاما فقط والمبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.

وبينت الوزارة مراكز التطعيم بالجرعة المعززة من “فايزر” لمن تلقى جرعتي سينوفارم لغايات الدخول إلى بعض الدول من خلال الرابط:

https://bit.ly/3mprZLl، داعية الراغبين منهم إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية (الإقامة، عقد العمل) بالإضافة إلى الهوية الشخصية للأردنيين، وجواز السفر لغير الأردنيين.

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