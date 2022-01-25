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الثلاثاء، 25-01-2022 07:03 ص

مرضى كورونا يفقدون حاسة الشم.. وهكذا يستعيدونها

شم


الوكيل الإخباري - خلصت دراسات علمية إلى أن نحو 96 بالمئة من المصابين بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا يفقدون حاسة الشم.

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وتقول شبكة "آيه بي سي نيوز" الأميركية إنه منذ بداية جائحة كورونا، لم يسلط الضوء على أي عارض أكثر من فقدان حاسة الشم.


وتضيف بأن التقديرات تتباين بشأن حجم انتشار هذا العارض بين مرضى "كوفيد-19"، لكن يُعتقد أن 96 بالمئة من إجمالي المصابين عانوا من هذا العارض، وفي العادة هو أمر مؤقت، وسرعان ما يستعيد الأشخاص هذه الحاسة في غضون أسابيع.
وذكرت دراسات في السابق بأن "أنوسميا" (الاسم العلمي لفقدان الشم) هو المؤشر الأفضل لمعرفة إذا ما كان شخص ما مصابا بفيروس كورونا أما لا، مقارنة بعوارض أخرى مثل السعال والحمى.


ولم يحسم العلماء حتى الآن كيف يتسبب فيروس كورونا في فقدان حاسة الشم، لكن هناك بعض النظريات.


ويقول اختصاصي طب الأنف والأذن والحنجرة في كليفلاند كلينك، راج سيندواني، إن الفيروس لا يزال جديدا ، لذلك لا نملك جميع الإجابات حتى الآن، مشيرا إلى وجود تفسيرات مرجحة في هذا الإطار.


ويقول هناك نوعان من فقدان حاسة الشم بسبب فيروس كورونا، نوع حاد وآخر مزمن.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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