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الأربعاء، 20-04-2022 12:53 م

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

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الوكيل الاخباري-كشف مركز الإحصاء الخليجي عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا في دول المجلس.

ونشر المركز تغريدة عبر "تويتر" أكد فيها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 113581900 جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 98.2%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.

وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول المجلس بلغ 3595385 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3548594 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20334 حالة.

وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 98.7%، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 98%، والكويت 99.4%، والبحرين بنسبة 99.1%، إلا أن قطر قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.5%، وهي في تصاعد كبير أيضا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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