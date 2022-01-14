الجمعة 14-01-2022
الوكيل الاخباري

ماذا تفعل إذا تعاملت مع شخص ثبتت إصابته بأوميكرون؟

مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول الخليج

وفاة اثر حادث دهس على شارع الـ 100

جزاء الرَّصيفة تغرِّم شخصًا 500 دينار خالف تدابير العزل المنزلي لمصابي كورونا

الأمانة: لا تجمعات للمياه خلال المنخفض حتى الآن

المركزي: ارتفاع حوالات الأردنيين في الخارج 1%

عربيات: المستقبل في الاردن سيتركز على 3 قطاعات

جريمة مروعة تهز بلد عربي.. يوتيوبر شهير يقتل ابنته

الكويت: السيطرة على حريق في وحدة لإسالة الغاز بميناء الأحمدي

عارض خفي لكورونا يسمعه المريض دون سواه

الجمعة، 14-01-2022 02:52 م

مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول الخليج

61e169e542360425b7263402


الوكيل الاخباري- كشف مركز الإحصاء الخليجي عن عدد لقاحات فيروس كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تجاوزت 98.5 مليون جرعة.

اضافة اعلان

 

وأوضح مركز الإحصاء في تغريدة بـ"تويتر" أنه "وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون، حتى أمس الخميس، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 2744531 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2564269 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19696 حالة.

وأشار مركز الإحصاء إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ 98506042 جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في دول الخليج مجتمعة 93.4%.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_111508184_52123961

ماذا تفعل إذا تعاملت مع شخص ثبتت إصابته بأوميكرون؟

61e12fdc4c59b7194747d177

عارض خفي لكورونا يسمعه المريض دون سواه

61e13fa942360405dc089f0b

السعودية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بإصابات كورونا

2021_8_11_19_31_50_700

الصحة العالمية توافق على علاجين جديدين لكورونا

12022817398216096691

كندا تسجل 101 وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

q

بلد عربي يسجل 82 إصابة جديدة بأوميكرون

أخبار متعلقة
1000x563_cmsv2_051b2355-673d-5fa5-82ae-1a2de70499ce-6369284

المانيا تسجل 81417 إصابة جديدة بفيروس كورونا

120222213440261066789

كندا تسجل اكثر من 42 ألف إصابة بفيروس كورونا

f

إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس كورونا

12202120202843266500668

بريطانيا تسجل 172 وفاة و 90629 إصابة بكورونا

w

بريطانيا تسجل 44 وفاة و91743 إصابة بكورونا

كورونا 4

بريطانيا تسجل 165وفاة و78610 إصابات بكورونا