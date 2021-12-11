السبت 11-12-2021
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السبت، 11-12-2021 09:23 ص

مركز روسي يكشف الوضع الصحي للمصابين بمتحور أوميكرون في البلاد

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الوكيل الإخباري-قال ألكسندر غينتسبيرغ مدير مركز"غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة إن المرضى الذين وصلوا روسيا من جنوب إفريقيا ويعانون من الإصابة بـ"أوميكرون" قد تم تطعيمهم سابقا، وأعراض مرضهم خفيفة.

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وأضاف غينتسبيرغ : "لا توجد حالات خطيرة، إنهم في المستشفى.. لقد تم بالفعل تحصين المرضى في وقت سابق".

 

وأفيد في وقت سابق بأن اثنين من المواطنين الروس القادمين من جنوب إفريقيا ثبتت إصابتهم بالمتحور "أوميكرون" بعد إجراء اختبار PCR

 

روسيا اليوم

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