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الأربعاء، 31-08-2022 04:04 م

مركز غاماليا يختبر لقاحا أنفيا ضد كوفيد- 19 على أساس جزيئات شبيهة بالفيروس

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الوكيل الإخباري - تلقى مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات تصريحا من وزارة الصحة الروسية بإجراء التجارب السريرية للقاح الأنفي ضد فيروس كورونا والذي تم إعداده على أساس الجسيمات الشبيهة بفيروس (VLP).

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وستجرى تجربة اللقاح بمرحلتيها الأولى والثانية.


وجاء في تقرير نشرته وزارة الصحة أن "الغرض من التجربة السريرية هو تقييم تحمل اللقاح وأمانه وقابلية اللقاح القائم على VLP لإنتاج وتعزيز المناعة للوقاية من CoViD-19 عند تعاطي داخل الأنف من قبل المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما.


ويعطى اللقاح على شكل مستحلب عن طريق الأنف بجرعتي 80 ميكروغرام أو 120 ميكروغرام.


وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية والوبائيات قد وضع نسخة جديدة من لقاح "سبوتنيك V " ضد متحوّري "دلتا" و"أوميكرون"، ما سيسمح بإحراز نتاج أفضل في الوقاية من الإصابة  بأمراض فيروسية.

 

روسيا اليوم

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