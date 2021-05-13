الخميس 13-05-2021
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الخميس، 13-05-2021 03:58 م

مركز غاماليا يدرس فعالية لقاح سبوتنيك V على السلالة الهندية

سبو


الوكيل الإخباري - تلقى مركز أبحاث "غاماليا" للأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية عينة من السلالة الهندية لفيروس كورونا، ومن المخطط اختبار فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد هذا الفيروس المتنوع السلالات، ومن المقرر أن تكون النتائج قبل نهاية الأسبوع المقبل.

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وقال غينتسبيرغ لوكالة "سبوتنيك": أُبلغت هذا الصباح أنهم تلقوا عينة من السلالة الهندية لفيروس كورونا. في الأسبوع المقبل، سنبدأ في اختبار فعالية "سبوتنيك V" على هذه السلالة بمصل من لقاحنا".


وفي الأمس، أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الأربعاء، أن اللقاحات الروسية تعمل ضد سلالة فيروس كورونا الهندية.


ويعد لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19".


وسبق أن كشفت اختبارات سريرية، أجريت على 3 مراحل، أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض؛ الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية.


وقد تم تسجيل اللقاح في 64 دولة حول العالم، تضم أكثر من 3 مليارات نسمة.


ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد، لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية، وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى. ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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