مركز غاماليا يعلن عن وجود جهاز اختبار المناعة بعد تعاطي اللقاح الأنفي

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ أن جهازا للتأكد من وجود المناعة لدى من تلقوا لقاحا أنفيا ضد فيروس كورونا موجود.



واشار إلى أنه من الضروري إدخال تعديلات على التعليمات الخاصة به بغية استخدامه على نطاق واسع.

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وقال في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية:" إن جهاز اختبار المناعة موجود، لكنه ليس اختراعا لنا، إذ إننا أخذنا جهاز اختبار آخر وقمنا بتكييفه على لقاحنا".



وأضاف قائلا:" لقد وضعنا شروطا للتحليل بحيث يمكن قياس كمية الغلوبولين المناعي في الأغشية المخاطية. وحسب مدير مركز "غاماليا" فإن جهاز اختبار المناعة ليس بحاجة إلى تسجيل رسمي. ومن أجل استخدامه الجماعي يكفي إدخال تعديلات على التعليمات.



يذكر أن اللقاح الأنفي الذي أطلق عليه "سبوتنيك – إن" تم تسجيله في روسيا يوم 1 أبريل الجاري.

روسيا اليوم