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السبت، 19-12-2020 01:15 م

مركز 'فيكتور' يحدد فترة المناعة بعد التطعيم بلقاحه ضد كورونا

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الوكيل الإخباري- قال مدير مركز "فيكتور" العلمي الروسي، رينات ماكسيوتوف، إن الحماية الموثوقة ضد كوفيد-19، بعد التطعيم بـ لقاح "إبيفاك كورونا"، تتشكل لمدة ستة أشهر على الأقل.

وأضاف رينات ماكسيوتوف، في برنامج تلفزيوني: "لدى بعض المرضى، قد تتشكل مناعة مدى الحياة، ولدى غالبية المرضى تضعف المناعة وتتلقص، وبعد ستة أشهر أو على الأكثر بعد 10 أشهر من المرض ستكون هناك حاجة إلى تحفيز إضافي للمناعة".

ولم يستبعد رئيس المركز، استخدام لقاح "إبيفاك كورونا"، لإعادة التطعيم. وقال إن درجة الأمان لهذا اللقاح، ستجعل من الممكن تطعيم أولئك الذين سبق لهم تلقي لقاح آخر.

ويخطط مركز "فيكتور"، لتطعيم الأطفال، ولكن فقط بعد تلقي العلماء، نتائج الدراسات السريرية على المراهقين.

تم تسجيل لقاح "إبيفاك كورونا"، في روسيا يوم 13 أكتوبر. وحاليا تنتهي اختبارات ما بعد التسجيل للدواء.

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المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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