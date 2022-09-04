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الأحد، 04-09-2022 10:17 ص

مسؤولون ألمان لا يتوقعون إقبالا كبيرا على لقاحات كورونا المعدلة

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الوكيل الإخباري - لا يتوقع مسؤولو الصحة في ألمانيا إقبالا من المواطنين للحصول على لقاحات كورونا المعدلة لمكافحة متحور أوميكرون، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لارتفاع عدد حالات الإصابات خلال الأشهر الباردة من العام.

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وتعتزم الولايات الألمانية توزيع اللقاحات بشكل رئيسي على العيادات العامة ومراكز التطعيم، دون الصيدليات، لكنها لا تتوقع زيادة في الطلب، بحسب مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية في الولايات.


وتأتي هذه التوقعات بعد أن وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على اللقاحين المعدلين ضد كورونا من تطوير “بيونتيك/فايزر” و”موديرنا“، واللذين تم تكييفها مع سلالة “بي إيه 1 أوميكرون”. وبعد ذلك أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لتداول اللقاحين في الاتحاد الأوروبي الجمعة.


ورغم أن سلالة “بي إيه 1” لم تعد تلعب دورا مهيمنا في ألمانيا، يقول العلماء إن أحدث اللقاحات فعالة أيضا ضد متحور “بي إيه 5” الذي ينتشر حاليا في جميع أنحاء البلاد.


من المقرر أن تصل حوالي 14 مليون جرعة من اللقاح المعدل من إنتاج “بيونتيك/فايزر” إلى ألمانيا في غضون أسبوعين تقريبا.


وتقوم المدن والولايات بعد ذلك بتنظيم الخطوات التالية لحملة التطعيم، مع بعض الاختلافات الطفيفة في النهج.

 

القدس العربي 

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