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الخميس، 15-10-2020 03:47 م

وفيات كورونا ضعفي الأرقام المعلنة

مسؤول إيراني: نعيش أصعب أيام الموجة الثالثة من جائحة كورونا

مس
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 518 ألفا، تزامنا مع دعوة المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لخفض الإصابات في أصعب أيام الموجة الثالثة لجائحة كورونا.

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من جهته قال إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة الإيراني: "الوفيات بفيروس كورونا ضعفي الأرقام المعلنة، لأننا لا نعلن سوى الحالات التي أجرت فحوصات كورونا وفق معايير منظمة الصحة العالمية".

وبين علي رضا زالي، قائد عمليات مكافحة كورونا في طهران: "العاصمة الإيرانية تمر في أصعب أيام الموجة الثالثة من جائحة كورونا، وخفض الإصابات فيها بحاجة إلى إجراءات حقيقية وجادة".

وأعلنت الصحة الإيرانية اليوم الخميس، عن تسجيل 4616 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 517835، منهم 4671 مصابا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة.


وأضافت الوزارة أنه تم أمس تسجيل 256 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29605.


كما لفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في البلاد إلى 418054 شخصا، إضافة إلى تسجيل ارتفاع في عدد تحاليل كورونا إلى 4.426.779.


وتم رصد 30 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، منها 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا.


وهناك 4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي : كردستان، هرمزغان، فارس، غلستان.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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