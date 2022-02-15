مسؤول صحي إيراني: أوميكرون تسود في طهران

الوكيل الاخباري- قال مسؤول صحي إيراني، إن 85 بالمئة من إصابات فيروس كورونا في العاصمة طهران، تأتي بسبب سلالة "أوميكرون"، بينما النسبة المتبقية من الإصابات هي من نوع "دلتا".

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وأوضح نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا في العاصمة طهران، نادر توكلي، أن "نحو نصف الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات لا تتجاوز أعمارهم الخمسين عاما".



وأضاف: "نستطيع القول أن الوضع حرج في طهران حاليا ولدينا 4200 حالة إصابة بفيروس كورونا في المستشفيات". وقال: "خصصنا عددا أكبر من الأسرة في أقسام العناية المركزة للأطفال تحسبا لارتفاع الحالات الحرجة بين صغار السن بسبب السلالة الجديدة".

روسيا اليوم