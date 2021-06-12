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السبت، 12-06-2021 02:06 م

مسؤول صحي إيراني: البلاد تشهد انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الإيرانية بأن فيروس كورونا يشهد الآن انخفاضا في البلاد، مضيفة أنه سيتم قريبا البدء بتطعيم الجرعة الثانية من اللقاح للأفراد الذين تلقوا الجرعة الأولى.

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وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران، علي رضا رئيسي، حول أوضاع تفشي المرض في البلاد إن "التزام التوصيات الصحية يبلغ الآن 70%، إلا أننا بحاجة للمزيد من الالتزام".

وأشار رئيسي إلى أن "الوتيرة العامة للإصابة بالمرض تشهد الآن انخفاضا، وأن المحافظات الجنوبية والشرقية لم تشهد انخفاضا في الإصابة بالمرض، بل أن بعضها يشهد زيادة بحيث أن محافظات هرمزكان وسيستان وبلوشستان وكرمان وبوشهر بحاجة للمزيد من العناية".

وتابع: "هنالك في الوقت الحاضر 13 مدينة في الحالة الحمراء شديد الخطورة من حيث الإصابة بالمرض، 3 منها، هي إيران شهر، وتشابهار، ونيك شهر، في محافظة سيستان وبلوشستان، ومدينة باوة في محافظة كرمانشاه، فيما البقية متعلقة بمحافظة هرمزكان، المحافظة الوحيدة بأكملها ذات الحالة الحمراء في البلاد".

وأشار رئيسي إلى "وجود 208 مدن في الحالة البرتقالية، و227 مدينة في الحالة الصفراء في البلاد في الوقت الحاضر"، مؤكدا ضرورة المزيد من الالتزام بالتوصيات الصحية للحيلولة دون حدوث موجات أخرى للمرض.

وحول مسألة التطعيم لفت إلى أنه "تم لغاية الآن تطعيم الكوادر الصحية والطبية والأفراد فوق 70 عاما بالجرعة الأولى، مضيفا أنه "سيتم خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع القادم البدء بتطعيم الجرعة الثانية للأفراد الذين تلقوا الجرعة الأولى".

وأوضح أنه "كان من المفترض أن تصلنا 3 ملايين جرعة من اللقاح قبل أسبوعين، لكنها لم تصل بعد، ومن المحتمل كثيرا أن تصلنا خلال الاسبوع الجاري".

وفيما يتعلق بإنتاج اللقاح الداخلي الإيراني قال رئيسي: "سيتم اليوم أو غدا الإعلان من قبل اللجنة العلمية الفرعية التابعة للجنة مكافحة كورونا عن أحدث النتائج المتعلقة بالمرحلة الثانية للقاح كورونا الإيراني، وفي حال الموافقة عليه سيتم إصدار الترخيص الطارئ".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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