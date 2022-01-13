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الخميس، 13-01-2022 10:29 ص

مسؤول صحي جزائري يحذر من متحور كورونا جديد

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الوكيل الاخباري- حذر رئيس الوكالة الوطنية الجزائرية للأمن الصحي كمال صنهاجي، من "متحور جديد أخطر إذا لم نقطع مسار دلتا في الجزائر في القريب العاجل".

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وأوضح أن "الجزائر تعرف وجود أزمة صحية وبائية مسيطر عليها متحور كورونا من نوع دلتا، هو الأخطر والأشرس وجميعنا يعرف ما هي الآثار التي خلفها خلال الموجة الثالثة الماضية ومع الأسف برزت أزمة أخرى يتصدرها المتحور أوميكرون المتميز بالعدوى الشديدة وقلة الخطورة".

ودعا إلى "الإسراع في التكفل بصفة مستعجلة بالأزمة التي يقودها المتحور دلتا دون إغفال متحور أوميكرون"، مبينا أن "المعطيات العلمية والطبية والصحية المتعلقة بأوميكرون قد تبشر خيرا رغم العدوى الكبيرة وعدم الخطورة ونسبة الوفيات وهذا ما من شأنه أن يوفر مناعة جماعية مفيدة".

 

إلا أن صنهاجي حذر من "متحور جديد أخطر إذا لم نقطع مسار دلتا في الجزائر في القريب العاجل وذلك لن يكون إلا من خلال التلقيح الذي يبقى الحل الوحيد لمواجهة وكسر عدوى الفيروس"، مضيفا: "لا يجب أن نعتقد أن نهاية أوميكرون ستعني نهاية الوباء ومن هنا تبرز أهمية اللقاح الذي يمنع من بروز متحور آخر".

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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