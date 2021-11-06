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السبت، 06-11-2021 10:56 ص

مسؤول مصري : نمر بالموجة الرابعة من كورونا

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الوكيل الإخباري-أشار وزير التعليم العالي المصري القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار إلى مرور البلاد في الموجة الرابعة من جائحة كورونا، مشددا على أهمية التطعيم ضد الفيروس لكبح الوباء.

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وقال في حديث متلفز: "العالم كله يشهد زيادة في أعداد الإصابات والوفيات ومنهم مصر، معدلات التطعيم لا بد أن تكون أكتر من كدا بكتير لأن دا الحل".
وتابع: "إحنا دلوقتي في قمة الإصابات في الموجة الرابعة" مؤكدا أن الموجات الأولى من الجائحة شهدت معدلات إصابات بالعدوى بشكل أكبر مما نشهده حاليا... الأرقام ستستقر خلال شهر نوفمبر وديسمبر".


وأضاف: "مصر من أوائل الدول التي دخلت في العلاج بالمستحضرات الحيوية، دلوقتي عندنا أحدث الأدوية التي تقلل حالات الوفيات".


وأوضح أن مصر استهلكت 39 مليون جرعة من اللقاحات وتمتلك حاليا 33 مليون جرعة، مشيرا إلى أن 12 مليون مصري تلقوا الجرعتين.

 

روسيا اليوم

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