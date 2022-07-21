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الخميس، 21-07-2022 12:53 م

مساعدات ألمانية بقيمة 5 ملايين دولار لمواجهة كورونا في الصومال

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الوكيل الإخباري - تبرعت ألمانيا بـ 5 ملايين دولار لتلقيح سكان المناطق النائية والنازحين بسبب الجفاف في الصومال، ضد فيروس كورونا.

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وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" إن الحكومة الألمانية تبرعت بخمسة ملايين دولار لزيادة قدرة البلاد على توصيل لقاحات كورونا لإنقاذ حياة المجتمعات النائية التي يصعب الوصول إليها.

 

وذكرت الوكالة أن هذه الأموال هي جزء من جهود منظمة اليونيسف مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لتقديم اللقاحات إلى سكان المناطق الريفية النائية والنازحين بسبب الجفاف والصراعات.


وقال مارتن شتاين، رئيس قسم المساعدات الإنسانية في السفارة الألمانية بمقديشو للوكالة: "ألمانيا ترى أهمية الوصول إلى الجميع، وفي كل مكان، لقد أظهرت أن هذا أمر مهم، والجفاف الحالي يثبت ذلك مرة أخرى".

 

وأضاف: "نحن بحاجة إلى مساعدة عاجلة ولكننا لسنا بحاجة إلى إهمال جهودنا لبناء بنية تحتية مستدامة، لن يكون Covid-19 آخر حالة طوارئ صحية، وللأسف فإن الجفاف يؤزم الوضع بالنسبة للمتضررين".


ويدعم التبرع الألماني قدرة وزارة الصحة الصومالية على توسيع برامج التلقيح ضد فيروس كورونا من خلال إنشاء بنية تحتية طبية لدعم برامج التطعيم.


ويأتي التبرع الألماني في وقت تم فيه تلقيح 10% من سكان الصومال بالكامل ضد COVID-19، وهو أقل بكثير من هدف منظمة الصحة العالمية البالغ 70% بحلول منتصف عام 2022.

 

العين الإخبارية 

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