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مستشار السيسي للشؤون الصحية: إصابات كورونا في تزايد مستمر

الأحد، 12-09-2021 06:09 م

مستشار السيسي للشؤون الصحية: إصابات كورونا في تزايد مستمر

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الوكيل الاخباري- أعلن محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الوقائية والصحية أن البلاد تمر الآن بالموجة الرابعة من جائحة كورونا، مشيرا إلى تزايد أعداد المصابين بالفيروس.

وطالب تاج الدين بضرورة اتباع القواعد والاحتياطات الوقائية والاحترازية حيث قال "إنه أمر هام للغاية طالما هناك وباء على المستوى المحلي والعالمي لابد من الإستمرار باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعارف عليها".

وشدد على ضرورة أخذ اللقاحات للمساهمة في الحد من انتشار المرض، بالإضافة لكونها تعطي نوعا من المناعة الشخصية وتنعكس على مناعة المجتمع من ناحية أخرى بالإضافة إلى أنها تقي المصابين من المضاعفات الشديدة.

وأضاف أن المتحورات التي تحدث بالفيروسات هو أمر متعارف عليه، مشيرا إلى أن جميع المتحورات دون استثناء هو نوع من محاولات الفيروس على اختراق مناعة الإنسان التي تنخدع باعتباره فيروسا جديدا.

وأوضح أن خطورة فيروس كورونا المستجد تكمن في كونه فيروسا جديدا ويتعامل معه البشر لأول مرة فضلا عن قدرته على الانتشار بشكل أسرع وأكبر من أي فيروس آخر، مبينا أن عدوى الفيروس قوية وتحوراته كثيرة.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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