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السبت، 13-02-2021 02:40 م

محذرا من الفيروس

مستشار السيسي يتحدث عن موجة كورونا الثالثة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - اعتبر عوض تاج الدين، المستشار الصحي للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن "الحديث عن دخول مصر موجة ثالثة لفيروس كورونا أمر سابق لأوانه".

وشدد تاج الدين على ضرورة "الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا"، وقال: "طالما يوجد التزام، سيكون هنالك انخفاض في أعداد حالات الإصابة اليومية بهذا الفيروس".

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وحذر المستشار الصحي للرئيس المصري من أن "فيروس كورونا لم يختف، وأن أعراض الفيروس كما هي، ولم تتغير في الموجتين الأولى والثانية".

 

وأشار إلى أنه "يجب اتخاذ الحذر الكامل في التعامل مع الفيروس"، وأضاف: "أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا تقل عندما نلتزم، وتزيد عندما نستهتر".

 

وأعلنت مصر، أمس الجمعة، عن تسجيل 609 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، و42 وفاة بسبب هذا الفيروس، وذلك مقابل 603 إصابات و53 وفاة الخميس.


وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إلى أن إجمالي الحالات في مصر بلغ 172602 حالة إصابة من ضمنها 134215 تماثلت للشفاء، و9899 حالة وفاة، جراء الإصابة بهذا الفيروس.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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