الأربعاء 28-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

جدولة إعطاء المطعوم للكوادر الصحية التي لم تتلق اللقاح

التربية تنشر رابط الحصول على أرقام الجلوس لطلبة التوجيهي

خلية الأزمة تنشر إجراءات تحفيزية لمتلقي اللقاح - وثائق

وفيات كورونا في المملكة تفوق وفيات السرطان

السفير الأردني في سلطنة عمان يؤكد على العلاقات المتميزة بين البلدين

14 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

المستشفيات الخاصة تبدأ بإعطاء لقاح كورونا خلال أيام

المملكة تشهد ارتفاعا على الحرارة ليومين متتاليين

كوريا الشمالية تستأنف الحضور في المدارس جزئيا

أسعار الذهب الأربعاء 28/4/2021

عاجل

جدولة إعطاء المطعوم للكوادر الصحية التي لم تتلق اللقاح

الأربعاء، 28-04-2021 01:43 م

مستشار السيسي يحذر المصريين من زيادة عدد إصابات كورونا

مصرر


الوكيل الإخباري - حذر مستشار الرئيس المصري محمد عوض تاج الدين المواطنين من عدم الالتزام حتى لا تضطر الدولة اللجوء للإغلاق، مؤكدا أنه "كلما تزايدت الأعداد كلما ازدادت المعاناة".

اضافة اعلان

وقال إنه "لا يوجد رصد لحالات أو أعراض جديدة لم تحدث من قبل لفيروس كورونا، مع الوضع في الاعتبار أن أي التهاب فيروسي وحتى الإنفلونزا الموسمية، قد يأتي منها بعض التداعيات التي تؤثر في الأجهزة الأخرى، لكن ما زال المرض تنفسي، وما زال العضو الأساسي الذي يعاني من هذا المرض هو الجهاز التنفسي".


وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن فيروس كورونا مرض معدي وطريقة انتشاره لم تتغير، مشددا "على ضرورة الحذر، فليس كل مصاب يعاني من أعراض، فالبعض يعتقد أنه يعاني من دور برد عادي، لذلك يجب التركيز والاهتمام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لأنها رقم واحد قبل أي شيء، والمصاب قد يعدي أكثر من شخص".


وكشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن أن الدولة حريصة بشكل كبير على عمل توازن دقيق بين الحالة الوبائية ومصلحة المواطنين الصحية وحياتهم وبين الحالة الاقتصادية، مشيرا إلى أن لجنة إدارة الأزمة منعقدة بشكل دائم ليل نهار، وإذا احتاج الأمر لإجراءات جديدة سيتخذ على الفور.


وحذر مستشار السيسي من الإصابة بفيروس كورونا، لما يعانيه المريض بعد الإصابة، فالوقاية تغني عن العلاج، مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلة مالية لتمويل الحصول على اللقاحات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سبوتنيك

إيران تباشر قريبا بإنتاج لقاح سبوتنيك V الروسي

60584d414c59b7728f205416

كيف يشق كوفيد-19 طريقه إلى الدماغ

الجزائر

الجزائر : دراسة تشديد الحجر قريبا بسبب انتشار كورونا

78-213307-vaccine-coronavirus-questions-4

ماذا يعني نقص الآثار الجانبية للقاح وهل يدل ذلك على عدم تحقيق المناعة المطلوبة؟

خ

14 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

thumbs_b_c_31cc494dce90816097ac255c62c6f438-1

9 وفيات و795 اصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

أخبار متعلقة
السيسي

السيسي يتلقى لقاح فيروس كورونا

فيروس-كورونا-في-مصر-2

مصر تسجل 42 وفاة و693 إصابة جديدة بفيروس كورونا

220211111417339412467

ميركل: سنتغلب على الوباء خطوة بخطوة

كورونا-وفيات

تركيا تسجل زيادة بعدد اصابات كورونا

مم

إيطاليا تسجل 529 وفاة جديدة بكورونا

البيت

البيت الأبيض يحث لإطلاق مرحلة ثانية للبحث عن منشأ كورونا