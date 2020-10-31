مستشفى الأمير حمزة : 14 مصابا بكورونا في حالة حرجة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- أكد مصدر طبي في مستشفى الأمير حمزة ، أن عدد مصابي فيروس كورونا، والذين يتواجدون تحـــت أجهزة التنفس الاصطناعي (14) حالة .

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وأشار المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، السبت ، أن حالتهم حرجة ، ويخضعون للعلاج اللازم ، لافتا أنهم يُعانـــون من أمراض مُزمنــة .

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