السبت 24-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية يعلن اجراءات جديدة للعودة الى المدارس

تحذير من تكرار التجربة التونسية بالاردن

تخفيض سن التطعيم ضد كورونا في الأردن لـ 12 عاماً

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الصحة العالمية تحشد الجهود للتصدي لحوادث الغرق

أعضاء في الكونغرس الأمريكي: نحترم ونثق بآراء الملك ونصائحه

العمل: 566 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالبروتوكولات وبأمر الدفاع 26

النجار يتفقد الواقع المائي وإجراءات تحسين التزويد في الكرك

الكسبي: مشروع مرج الحمام سيكون له أثر كبير على حركة السير في العاصمة

الطباع: الزيارة الملكية لواشنطن ستؤثر ايجاباً على الاقتصاد الوطني

السبت، 24-07-2021 01:18 م

مستشفى حمزة يسجل 1600 مواطن اليوم للتطعيم ضد كورونا

main_image5e7ee5b6c5415


الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد مدير مستشفى حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش أن مركز التطعيم الخاص بكورونا والتابع لحمزة  سجل اليوم 1600 شخصاً تم تطعيم 500 منهم حتى اللحظة، حيث أن المطعوم المعتمد اليوم فايزر .

اضافة اعلان

 

وأضاف أبو طربوش لـ الوكيل الإخباري أن هناك 4 من رجال الأمن ينظمون الأدوار بين التسجيل والتطعيم، لافتاً إلى أنه سيتم تطعيم جميع المسجلين حتى لو تتم تجاوز الوقت المحدد لدوام المركز.

 

وحول التجمعات الهائلة، قال أبو طربوش إن وزارة الصحة منزعجة من هذه التجمعات، إلا انها ضرورة ملحة؛ لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين للوصول إلى المناعة المجتمعية، حيث أن الوزارة تقوم بالتعاون مع رجال الأمن بالتنظيم والتنسيق وتطبيق شروط الوقاية من حيث التباعد وارتداء الكمامات.

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60fbef8c4236042472790b93

لقاحات أمريكية للعراقيين كدعم استراتيجي

Community_health_worker_gives_a_vaccination_in_Odisha_state,_India_(8380317750)

الهند تخطط لإطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد كورونا بحلول سبتمبر القادم

image

فرنسا واليابان تطالبان بتوزيع لقاحات كورونا بشكل عادل في العالم

5ffd7cfc4236044d2923b4d4

ماليزيا تسجل أعلى حصيلة للإصابات اليومية بكورونا منذ بداية الجائحة

5fe0350c42360451d413b651

منظمة الصحة العالمية: الجهات الفقهية قضت بجواز اللقاحات شرعاً

ف

وفاة و 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
هولندا

هولندا ترفع معظم القيود المتعلقة بكورونا

3ea3c3d0-87ae-4d83-b9a6-050526a8ce7d

181 مليون شخص أصيبوا بكورونا بالعالم

كورونا عالم

الصحة العالمية: امنعوا انتقال كورونا لتتوقف المتحورات

مصر

مصر .. 29 وفاة جديدة بكورونا

السعودية-رائدة-في-اتخاذ-الإجراءات-الاحترازية-الأخيرة-ضد-كورونا-الجديد-1

تونس: 83 وفاة و3467 إصابة جديدة بكورونا

كورونا

الصحة اللبنانية: خطر فيروس كورونا لا يزال قائماً