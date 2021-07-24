مستشفى حمزة يسجل 1600 مواطن اليوم للتطعيم ضد كورونا

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد مدير مستشفى حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش أن مركز التطعيم الخاص بكورونا والتابع لحمزة سجل اليوم 1600 شخصاً تم تطعيم 500 منهم حتى اللحظة، حيث أن المطعوم المعتمد اليوم فايزر .

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وأضاف أبو طربوش لـ الوكيل الإخباري أن هناك 4 من رجال الأمن ينظمون الأدوار بين التسجيل والتطعيم، لافتاً إلى أنه سيتم تطعيم جميع المسجلين حتى لو تتم تجاوز الوقت المحدد لدوام المركز.

وحول التجمعات الهائلة، قال أبو طربوش إن وزارة الصحة منزعجة من هذه التجمعات، إلا انها ضرورة ملحة؛ لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين للوصول إلى المناعة المجتمعية، حيث أن الوزارة تقوم بالتعاون مع رجال الأمن بالتنظيم والتنسيق وتطبيق شروط الوقاية من حيث التباعد وارتداء الكمامات.