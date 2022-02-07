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مشروبات تساعد على التعافي بعد كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت الدكتورة أنجيليكا ديوفال، خبيرة التغذية الروسية، أنه لاستعادة الحالة الصحية بعد التعافي من مرض "كوفيد-19" من الأفضل الامتناع مؤقتا عن تناول الشاي الأسود والقهوة.


وكشفت الدكتورة في حديث لراديو "سبوتنيك"، أن المشروبات لها تأثير في الجسم وتساعد على استعادة الحالة الصحية خلال فترة المرض وبعد التعافي منه.

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ووفقا لها، يجب أن يكون الماء المشروب الأساسي خلال فترة المرض، وبعد التعافي من "كوفيد-19". ولكن من أجل اكتساب القوة خلال فترة قصيرة يمكن إضافة مشروبات منقوع الفواكه والثمار.

وتقول، "نأخذ لترين من الماء ونسخنهما إلى درجة 80 درجة مئوية ونضيف لهما حوالي 200 غرام من ثمار الفراولة أو التوت البري وغيرهما، ومن ثم نستخدم الخلاط لنحصل على مشروب فواكه صحي".

وتضيف، من أجل الحفاظ على الفيتامينات والمواد المغذية الموجودة في الثمار، لا ينصح بغلي الخليط. كما يمكن تناول الشاي الأخضر مع الثمار أو الفواكه.

وتقول، "نخمّر في لتر ونصف الليتر من الماء ملعقتي طعام من الشاي الأخضر ونضيف له شريحتي برتقال وملعقتين من الثمار الطازجة أو المجمدة ولا ينصح بإضافة السكر إلى المشروب، بل من الأفضل إضافة شرائح مقشرة من التفاح، بعدها نترك المشروب 40-50 دقيقة ثم نقوم بشربه طوال اليوم".

وتضيف، إذا برد المشروب يمكن إضافة الماء المغلي الساخن إليه.

ووفقا لها، يجب خلال فترة ما بعد التعافي من "كوفيد-19" الامتناع عن تناول الشاي الأسود والقهوة. وكذلك يمكن أن نضيف لهما المياه الغازية المحلاة والعصائر المعلبة، ومن الأفضل تحضيرها في البيت.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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