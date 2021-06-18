الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 09:56 ص

مصدر روسي: نصمم دواء ضد كوفيد-19 على شكل علكة

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الوكيل الإخباري - قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، إن الوزارة بدأت العمل في مجال تصميم دواء جديد مضاد للفيروسات على شكل علكة، لاستخدامه ضد مرض كوفيد-19.

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وأضاف المصدر: "بدأ معهد الأبحاث العلمية المركزي رقم 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، في تطوير دواء مضاد للفيروسات على شكل علكة، لاستخدامه ضد عدوى فيروس كورونا المستجد. ولا شك في أن الجمع بين شكل الاستخدام البسيط هذا، والخصائص المفيدة للدواء سيضمن تأثيرا إيجابيا في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد".


وذكر أن نفس المعهد يقوم بتصميم وإنشاء لقاح ضد فيروس كورونا على شكل هريسة فواكه، يعمل في الغشاء المخاطي للجسم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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