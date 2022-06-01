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الأربعاء، 01-06-2022 09:53 ص

مصدر عربي يكشف الحالة الصحية لـ أبو الغيط بعد إصابته بـ كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلن مصدر في الأمانة العامة للجامعة العربية أن أمينها العام أحمد أبو الغيط أصيب بفيروس "كورونا" قبل ثلاثة أيام ويخضع للعلاج في منزله.

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وأشار المصدر إلى أن حالته، طبقا للأطباء المعالجين، مستقرة ويستعيد عافيته بشكل ملحوظ.

وأكد المصدر أن إصابة أبو الغيط، حالت دون مشاركته في أعمال الدورة 53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي عقدت يوم الثلاثاء بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس، والذي ألقى كلمته أمامها، نيابة عنه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة.

وكان من المقرر أن يلتقي على هامش الدورة الرئيس التونسي قيس سعيد، كما حالت دون قيامه بزيارة كانت مقررة للجزائر، في أعقاب انتهاء زيارته لتونس، ليبحث مع المسؤولين فيها التحضيرات الخاصة بالقمة العربية المحدد لها مطلع نوفمبر المقبل.

روسيا اليوم 

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