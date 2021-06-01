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الثلاثاء، 01-06-2021 08:26 ص

تراجع مؤشر الإصابات الجديدة

مصر .. إصابات كورونا أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ 26 نيسان

مصر
توضيحية


الوكيل الإخباري - تراجع مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في مصر، الاثنين، إلى مستوى اقل من 1000 حالة، لأول مرة منذ 26 أبريل/نيسان.

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وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 984 حالة، مقارنة مع 1119 السبت و1007 الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 262650 حالة.


وهذه المرة هي الأولى التي تسجل فيها مصر أقل من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 26 أبريل، حينما بلغ هذا المؤشر 991 حالة.


وذكر مجاهد أن وزارة الصحة المصرية، رصدت خلال اليوم الماضي 49 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 51 السبت و46 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 15096 شخصا.


كما أفاد مجاهد بخروج 780 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 192112 شخصا.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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