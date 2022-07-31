مصر.. ارتفاع إصابات كورونا وزيادة الحالات الحرجة بنسبة 6%

الوكيل الإخباري - تضاعفت الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في مصر.

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وأكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان المصرية، زيادة الحالات الحرجة بنسبة 6%، مشيرا إلى أن الحالات بسيطة ولا تعاني أي مضاعفات وجميع الإصابات من متحوّرات أوميكرون الفرعية.

وعن نسب الإشغالات بالمستشفيات، أوضحت المصادر أنّ 96% من الأسرة الداخلية شاغرة، و86% من أسرة الرعاية المركزة شاغرة، و94% من أجهزة التنفس الصناعي شاغرة أيضًا "أي أن نسب الإشغالات لم تتأثر بالزيادة ونسب التردد قليلة، نظرًا لأن أغلب الحالات بسيطة في الأعراض".



ولفت إلى أنَّ عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى وصلت نسبتهم إلى 98%، والجرعة الثانية وصلت إلى 76.7% من المستهدف تطعيمه للجرعات الثانية.

وعن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية، أكّدت المصادر أنَّ هناك توسعات كبيرة في تطعيم المواطنين بالجرعة التنشيطية، إذ وصل إلى نحو 7 ملايين مواطن.





العين الإخبارية

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