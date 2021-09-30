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الخميس، 30-09-2021 07:15 ص

مصر.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا اليومية

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفاعا عن حصيلة اليوم السابق التي بلغت 718 إصابة.

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وأضافت الوزارة في تقريرها اليوم أنه تم تسجيل 31 وفاة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما تم تسجيل 39 وفاة أمس.

وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 17294، فيما عدد الإصابات 303783.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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