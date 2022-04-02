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السبت، 02-04-2022 10:20 ص

مصر.. الإجراءات الجديدة لتخفيف قيود كورونا تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

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الوكيل الاخباري- دخلت حيز التنفيذ قرارات جديدة أقرتها الحكومة المصرية، بشأن تخفيف عدد من قيود كورونا.

وعقدت الأسبوع الماضي اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة كورونا، وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، بأنه تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحا، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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