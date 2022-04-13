مصر.. الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن متحور كورونا الجديد

الوكيل الإخباري -قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر حسام عبدالغفار، إن متحور كورونا الجديد XE، لا خوف منه خاصة أنه خليط بين متحورين وهما أوميكرون بي 1 وبي 2.

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وأكد عبد الغفار أن "المتحورات الجديدة التي تظهر لفيروس كورونا حتى الآن لا تدعو للخوف أو القلق ولكنها تحاول التعايش والبقاء، والتوسع في عملية التطعيمات في أي دولة من دول العالم يكون مقابلها قلة حدة الأعراض حال إصابة الذين حصلوا عليها، وقلة ظهور المتحورات بالدولة"، مشددا على أن اللقاحات ساعدت الدولة المصرية كثيرا فى تخفيف شدة الأعراض، وجعلها بسيطة ومتوسطة، فضلا عن مساعدتها في تقليل نسب التردد على المستشفيات.



وأوضح أن المتحور الجديد هو أقل قدرة على الانتشار، وأقل شراسة من دلتا، موضحا أنه يصيب جميع الفئات سواء كبار أو صغار.



وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى استقبال الوزارة لشحنات جديدة من لقاحات كورونا بعد عيد الفطر المبارك، مشددا على أنه لا صحة لتوفير لقاحات كورونا داخل أي صيدلية، معلنا توافر كافة المخزون الاستراتيجي من أدوية علاج كورونا داخل كافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

روسيا اليوم